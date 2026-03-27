Continúa el incremento diario de los combustibles

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Los valores de los combustibles de la principal expendedora del país YPF siguen su escalada diaria desde el fin de semana largo y este jueves se remarcaron los precios en las estaciones de servicio de Río Gallegos.

La nafta súper se ubicó este miércoles en los 1.803 pesos por litro, mientras que Infinia alcanzó los 2.134 pesos.

En tanto, Infinia Diesel alcanzó los 2.322 pesos.

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En lo que va de marzo es el undécimo incremento que se da en las pizarras de las estaciones de servicio locales y las subas acumuladas por el conflicto bélico en Medio Oriente. (Agencia OPI Santa Cruz)