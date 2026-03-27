Habrá restricción de circulación en el puente sobre el río Santa Cruz

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La Dirección Nacional de Vialidad distrito Santa Cruz informó que este viernes 27 y el lunes 30 de marzo habrá restricción en la circulación de la ruta nacional N° 3 a la altura del puente sobre el río Santa Cruz.

En un comunicado oficial, señalaron que habrá restricción total en esos días de 15 a 17 horas dado que se están realizando tareas de hormigonado sobre el puente.

Se indicó que, una vez finalizados los trabajos, el tránsito será habilitado de manera parcial, con circulación a media calzada y un solo carril habilitado para ambos sentidos de forma alternada.

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Pidieron a los conductores “transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial y la señalización dispuesta en el lugar”. (Agencia OPI Santa Cruz)