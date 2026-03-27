YPF queda libre de responsabilidad legal según tribunal de EE.UU.

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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la República Argentina en el litigio por la expropiación de la petrolera YPF. El tribunal revisor revirtió la sentencia previa que obligaba al Estado nacional a desembolsar más de US$ 16.000.000.000. Esta decisión judicial modifica el escenario legal derivado de la nacionalización de la empresa ocurrida en 2012.

El tribunal neoyorquino ratificó que la Justicia exculpó correctamente a YPF durante el proceso de estatización. Aquella maniobra política, ejecutada bajo la presidencia de Cristina Kirchner, generó un conflicto jurídico que escaló hasta los tribunales internacionales. Los magistrados analizaron la validez de los reclamos tras casi una década de disputa en el Distrito Sur de Manhattan.

Los antecedentes del caso exponen los siguientes puntos de conflicto:

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El proceso judicial inició formalmente en el año 2015 .

. La jueza de primera instancia, Loretta Preska , dictó un fallo adverso en 2023 .

, dictó un fallo adverso en . Dicha sentencia fijaba el pago de US$ 16.000 millones por violar el estatuto de la firma.

por violar el estatuto de la firma. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, lideró la operación técnica de privatización cuestionada.

Loretta Preska sostuvo en su momento que la Argentina incumplió las normas internas de la petrolera al no lanzar una oferta pública de adquisición sobre el resto de las acciones. No obstante, la instancia superior de revisión judicial acaba de inclinar la balanza hacia la postura argentina. El fallo actual bloquea, de momento, la ejecución del pago multimillonario que pesaba sobre las reservas del Banco Central.

Los litigantes todavía disponen del recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos como instancia final. Esta vía representa la última oportunidad legal para quienes demandaron al país tras la toma de control estatal de la compañía energética. La resolución definitiva depende ahora de la voluntad del máximo tribunal norteamericano para tomar el caso en sus manos. (Agencia OPI Santa Cruz)