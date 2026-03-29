Abril inicia con una fuerte aceleración de precios

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Abril comienza con una aceleración programada en los precios de los servicios públicos y privados. La dinámica de indexación mensual y el recorte de transferencias estatales profundizan la licuación del poder adquisitivo. Según proyecciones del sector privado, la inflación de marzo se ubicará en torno al 3%, cifra que sirve de piso para los ajustes que entran en vigencia hoy.

El sistema de transporte en el AMBA lidera las subas con un esquema diferenciado por jurisdicción y estado registral de los usuarios. La Secretaría de Transporte fijó los siguientes valores para el tramo de 0 a 3 kilómetros:

Provincia de Buenos Aires : El boleto mínimo para usuarios con tarjeta SUBE registrada escala a $873,37 , un ajuste del 4,90% .

: El boleto mínimo para usuarios con tarjeta registrada escala a , un ajuste del . Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El pasaje base para usuarios nominados se estableció en $715,26 .

: El pasaje base para usuarios nominados se estableció en . Usuarios no registrados: En territorio bonaerense, el valor inicial salta a $1.388,66, mientras que los recorridos más extensos alcanzan los $1.903,85.

El suministro de servicios básicos también registra modificaciones al alza. A través de la Resolución ERAS N.º 53/25, publicada en el Boletín Oficial, el servicio de agua potable aumenta un 4%. AySA confirmó que mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, medida que abarca al 48% de los usuarios residenciales.

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En el sector eléctrico, Edenor y Edesur aplicaron nuevos valores en sus cuadros tarifarios. Un usuario residencial de altos ingresos bajo la órbita de Edesur deberá afrontar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos. Esta readecuación de costos fijos y variables forma parte del plan de quita de subsidios para sanear las cuentas del Palacio de Hacienda.

La medicina privada implementa su cuarto ajuste del año. Las empresas OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint aumentan sus cuotas un 2,9%, tomando como referencia la inflación de febrero. El Hospital Italiano aplicará una suba del 2,7%. Estas actualizaciones automáticas consolidan la presión sobre la clase media, que ya enfrenta la indexación de los contratos de alquiler.

Los inquilinos que mantienen convenios bajo la Ley 27.551 sufrirán un incremento del 33,3% en su actualización anual. Este porcentaje surge de la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina la evolución salarial y la inflación mayorista. No obstante, el impacto más visible en el consumo diario se registra en los surtidores de CABA. La nafta súper superó por primera vez los $2.000 por litro en estaciones seleccionadas, condicionada por la volatilidad del precio internacional del crudo. (Agencia OPI Santa Cruz)