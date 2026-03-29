Encontraron un jabalí en la zona del Lago Buenos Aires

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Integrantes de la Fundación Macá Tobiano informaron que encontraron un ejemplar de jabalí en la zona de la meseta del Lago Buenos Aires mientras se realizaban tareas de monitoreo ambiental.

El jabalí es una especie exótica invasora en expansión en el país y según señaló la organización tiene un “alto impacto ecológico y productivo” dado que está considerada “entre las diez especies más dañinas a nivel mundial” porque “suele asociarse a ambientes con disponibilidad de agua y cobertura vegetal, como vegas, mallines y zonas cercanas a cursos y cuerpos de agua, donde genera mayores efectos negativos sobre los ecosistemas”.

“El avance del jabalí representa un desafío complejo que requiere la articulación entre distintos actores para proteger la biodiversidad, las actividades productivas y el equilibrio ambiental en la región” indicaron al tiempo que destacaron la “importancia de la detección temprana para evitar la dispersión de la especie en la estepa patagónica”.

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Desde la organización ambiental pidieron a la comunidad que “ante la observación de ejemplares en Santa Cruz, se realicen los reportes correspondientes a las autoridades provinciales o a las organizaciones especializadas”. (Agencia OPI Santa Cruz)