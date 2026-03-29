Rechazo sindical a la Ley de Emergencia y al ajuste

- Publicidad -

El Frente Sindical Santa Cruz emitió un documento donde exige la apertura inmediata de paritarias. Los representantes de los trabajadores demandan una recomposición salarial y acusan al Gobernador de dilatar las discusiones tras dos años de gestión.

La dirigencia sindical denuncia una contradicción en la administración de los fondos públicos. El Presupuesto 2026 incluyó un artículo para abonar el 50% del sueldo a nuevos vocales, medida que la Justicia declaró inconstitucional. Asimismo, el Ejecutivo provincial creó más de 50 cargos nuevos entre jefaturas y estructuras para el área de Energía y Minería.

Los datos contables de la provincia exponen una situación financiera compleja:

- Publicidad -

El déficit actual supera los $339.000 millones .

actual supera los . El Gobierno prevé cubrir este bache con $356.000 millones en financiamiento y deuda .

en financiamiento y . La Legislatura habilitó la emisión de Letras del Tesoro por hasta $100.000 millones .

por hasta . Santa Cruz ya percibió $100.000 millones de Nación que devolverá con intereses y garantía de la coparticipación.

El Frente Sindical rechaza el proyecto de Ley de Emergencia como herramienta para discutir salarios. Según la organización, el Gobierno intenta imponer un techo al salario bajo la premisa de que no puede ofrecer aumentos sin la aprobación de dicha norma. Los gremios sostienen que la gestión aplica el ajuste sobre el trabajador a pesar de los récords de producción y exportación en la provincia.

La falta de diálogo paritario afecta hoy a los sectores de Salud, Educación, Viales y a la Policía. En el ámbito judicial , la administración incumple los pagos pactados. Por su parte, los trabajadores nacionales de Bancarios, INTA, Anses, Universidades, Enacom, CDR y Agricultura Familiar carecen de atención oficial ante la crisis de sus instituciones.

El comunicado advierte que la administración posee recursos para sostener estructuras políticas y cargos, pero falta voluntad para el salario. El frente sindical afirma que el Ejecutivo decide cargar la crisis sobre los empleados estatales mientras utiliza la coparticipación como garantía de deuda. (Agencia OPI Santa Cruz)