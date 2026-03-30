El Gobierno autorizó un nuevo aumento del gas desde abril

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El Ministerio de Economía activó un nuevo esquema tarifario para el servicio de gas natural que entrará en vigencia el próximo miércoles 1º de abril. A través de las Resoluciones 371 y 372 publicadas este lunes 30 de marzo, el Poder Ejecutivo oficializó el ajuste que combina la inflación mensual con el plan de recomposición de ingresos de las empresas licenciatarias.

La actualización impacta sobre el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y suma un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). El cronograma definido por el Palacio de Hacienda prevé completar este último aumento mediante 31 incrementos mensuales y consecutivos, garantizando un flujo constante de ajuste sobre el usuario.

Los nuevos cargos fijos mensuales para los usuarios residenciales presentan brechas según la zona geográfica y el nivel de consumo:

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Categoría R1 (menor consumo): $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.416 en el conurbano bonaerense.

(menor consumo): en la y en el conurbano bonaerense. Categoría R4 (mayor consumo): los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.

La Secretaría de Energía encuadró estos valores dentro del modelo de tarifas móviles por temporada. Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso que las facturas deben reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) para el cálculo de los beneficios sociales. Este valor funciona como la variable de referencia sobre la cual operan los descuentos para los sectores vulnerables dentro del sistema de subsidios.

Respecto a la asistencia estatal, la normativa indica que el PAU aplicará a los consumos realizados durante el año 2026. No obstante, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) limita las bonificaciones exclusivamente al costo promedio ponderado anualizado del precio resultante del Plan Gas.Ar. El documento técnico aclara que otros costos de abastecimiento, como el gas natural regasificado, quedan fuera de cualquier beneficio o bonificación para el usuario.

Las empresas distribuidoras tienen la obligación de publicar los cuadros tarifarios completos en diarios de gran circulación dentro de los próximos 10 días hábiles. La medida asegura que el costo de la energía mantenga su indexación mensual, trasladando de forma directa la evolución de precios y la revisión quinquenal al consumidor final. (Agencia OPI Santa Cruz)