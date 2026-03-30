Prohíben en Comodoro Rivadavia la actividad de limpiavidrios y cuidacoches en la vía pública

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(OPI Chubut) – El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia prohibió mediante una ordenanza la actividad de limpiavidrios y cuidacoches en la vía pública para toda la ciudad del sur de Chubut.

La medida fue impulsada para “mejorar la seguridad vial y el uso del espacio público” indicaron desde el parlamento comunal.

La normativa apunta a que es obligación del municipio “garantizar la seguridad pública” y señalan que “la presencia de personas realizando estas tareas en semáforos, rotondas y arterias de alto tránsito representa un riesgo tanto para conductores como para quienes desarrollan la actividad”.

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Entre los argumentos señalaron que hubo accidentes vinculados a estas actividades, aunque también destacaron que se registraron situaciones donde los cuidacoches como limpiavidrios de vehículos “generaron incomodidad, intimidación o presión hacia los automovilistas para el pago de dinero, afectando el uso normal del espacio público”.

La ordenanza prohíbe “la limpieza de parabrisas, vidrios, espejos u otras partes de vehículos en la vía pública” como también “la permanencia en calzadas, bocacalles, semáforos o rotondas con el fin de solicitar dinero por estas tareas”.

También se restringió totalmente la actividad de “cuidado, vigilancia o reserva informal de espacios para estacionar”.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Control Urbano y Operativo y prevé sanciones como multas, decomiso de los elementos utilizados (baldes, franelas, envases), trabajo comunitario obligatorio y el retiro inmediato del lugar. En casos de reincidencia, “las penalidades podrán duplicarse”. (Agencia OPI Chubut)