Santa Cruz emitió alerta epidemiológica por un caso de Coqueluche

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El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz emitió una alerta epidemiológica oficial este domingo 29 de marzo tras confirmar un caso de Coqueluche (conocida como tos convulsa o ferina) dentro del territorio provincial. La bacteria Bordetella pertussis originó este cuadro respiratorio que pone en riesgo la vida de los lactantes menores de un año.

Los equipos de salud de todas las localidades recibieron la instrucción de intensificar las estrategias de control y prevención de forma inmediata. La autoridad sanitaria provincial ordenó el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la detección temprana de casos sospechosos para evitar la propagación del brote en los centros asistenciales.

El Calendario Nacional de Vacunación establece esquemas obligatorios para contener la bacteria:

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Dosis específicas a los 2, 4, 6 y 15 meses de vida.

de vida. Refuerzos obligatorios a los 5 y 11 años de edad.

de edad. Aplicación de la vacuna en embarazadas a partir de la semana 20 de gestación.

de gestación. Refuerzo cada 5 años para el personal de salud en contacto con lactantes.

Los funcionarios sanitarios difundieron una serie de requisitos para la población, donde instan a revisar los carnets de vacunación de todo el grupo familiar. El protocolo oficial exige que los pacientes con síntomas respiratorios limiten el contacto con personas inmunocomprometidas y eviten estrictamente la automedicación ante cuadros de tos persistente o vómitos posteriores a la tos.El área de Epidemiología habilitó canales de comunicación directa ante posibles dudas de la población santacruceña. Los interesados pueden contactarse al teléfono 02966-761521 o remitir sus consultas a la dirección de correo electrónico [email protected]. (Agencia OPI Santa Cruz)