Una empleada bancaria fue denunciada por presunta estafa

(OPI TdF) – Una agente de la policía fueguina denunció a una empleada del Banco de Tierra del Fuego por presunta estafa con una tarjeta de crédito que había devuelto a la entidad bancaria.
La denuncia señala que la presunta víctima de la estafa se dirigió a la sede bancaria ubicada en San Martín y Roca de Ushuaia para devolver una tarjeta de crédito a su nombre y durante los días siguientes advirtió que le llegaron mensajes por intento de uso del plástico para realizar compras.
Tras la denuncia, efectivos de la policía notificaron a la empleada bancaria quien quedó imputada por presunto intento de estafa y la investigación deberá determinar si intentó realizar compras online con los datos que figuraban en la tarjeta de crédito.
La investigación quedó a cargo del juez Sergio Pepe, titular del Juzgado de Instrucción N°1, quien dispuso medidas como un allanamiento en la vivienda donde reside la trabajadora bancaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)