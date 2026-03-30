Una empleada bancaria fue denunciada por presunta estafa

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(OPI TdF) – Una agente de la policía fueguina denunció a una empleada del Banco de Tierra del Fuego por presunta estafa con una tarjeta de crédito que había devuelto a la entidad bancaria.

La denuncia señala que la presunta víctima de la estafa se dirigió a la sede bancaria ubicada en San Martín y Roca de Ushuaia para devolver una tarjeta de crédito a su nombre y durante los días siguientes advirtió que le llegaron mensajes por intento de uso del plástico para realizar compras.

Tras la denuncia, efectivos de la policía notificaron a la empleada bancaria quien quedó imputada por presunto intento de estafa y la investigación deberá determinar si intentó realizar compras online con los datos que figuraban en la tarjeta de crédito.

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La investigación quedó a cargo del juez Sergio Pepe, titular del Juzgado de Instrucción N°1, quien dispuso medidas como un allanamiento en la vivienda donde reside la trabajadora bancaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)