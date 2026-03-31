Adorni suma propiedades compro un piso millonario en Caballito

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A dos años de iniciar su etapa en el sector público, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, enfrenta un nuevo escrutinio sobre su patrimonio. El funcionario oficializó en noviembre pasado la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, financiando la operación a través de un préstamo que las propias dueñas anteriores del inmueble autorizaron.

Las partes pactaron la entrega de la unidad de 199,97 metros cuadrados, que incluye cochera, sobre la calle Miró, una zona de alta valuación inmobiliaria. El boleto de compraventa fijó el monto total de la transacción en US$ 230.000.

Para asegurar el inmueble, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entregaron una porción del dinero en efectivo. El matrimonio cubrió el saldo restante mediante la suscripción de una hipoteca privada de US$ 200.000 directamente con dos personas físicas.

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Estas mujeres funcionaron como prestamistas no bancarias para la pareja oficial. Los registros dominiales detallan que ellas mismas adquirieron ese departamento en abril de 2025, apenas unos meses antes de concretar la reventa al ministro coordinador.

Los compradores firmaron la escrituración del piso apenas 14 días después de que el Gobierno Nacional efectivizara el ascenso del dirigente a su actual cargo jerárquico. Esta firma engrosa el registro de movimientos inmobiliarios de la familia.

Los antecedentes financieros de los funcionarios documentan otra operación durante el mes de noviembre de 2024, cuando la pareja anexó un nuevo activo. Los papeles legales registran este terreno en el country Indio Cua Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti.

Frente a la rápida evolución patrimonial, la Justicia Federal instruye actualmente una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Los fiscales rastrean el origen de los fondos del ex vocero presidencial para constatar la viabilidad de sus compras.

Cerca del ministro defienden la legalidad de los expedientes. El dirigente argumenta ante sus allegados que el capital proviene de 25 años de trabajo ininterrumpido en el ámbito privado y mantiene toda la documentación a disposición de los tribunales correspondientes.

Desde los pasillos de Balcarce 50 descartan una posible renuncia del ex candidato a legislador, ratificando su estabilidad dentro del equipo de Javier Milei. “Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)