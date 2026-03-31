Capital Humano creó una base para cruzar datos y auditar planes

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El Ministerio de Capital Humano estructuró el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) para auditar el padrón de prestaciones estatales. La herramienta tecnológica concentra la identidad de todas las personas que absorben fondos o servicios del Estado Nacional.

El Gobierno efectivizó la medida este martes mediante la Resolución 23/2026 del Boletín Oficial. La documentación oficial justifica la maniobra como un mecanismo para transparentar y rastrear el destino exacto de la ayuda social en Argentina.

Detrás de los eufemismos gubernamentales de “armonización” y “coordinación”, la cartera avanza con un cruce masivo de información para detectar planes sociales duplicados y ejecutar bajas por superposición. La normativa define la siguiente arquitectura administrativa:

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El RIB operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS) , una plataforma activa desde septiembre de 2024 .

operará dentro del , una plataforma activa desde . El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) controlará el flujo de datos.

controlará el flujo de datos. El software habilita la interoperabilidad ágil y segura entre distintas dependencias gubernamentales.

El texto gubernamental argumenta que la dispersión histórica de expedientes impedía gestionar la inversión social de forma integral. La centralización obliga a que los registros respondan exclusivamente a la información provista por organismos competentes, blindando la integridad del padrón.

El CNCPS asume la responsabilidad de aplicar las barreras de seguridad sobre la nueva infraestructura digital. Esta dependencia también administrará la custodia, el seguimiento y la confección de todas las estadísticas derivadas del esquema consolidado.

La ingeniería legal encuadra el manejo de la privacidad ciudadana bajo los márgenes estrictos de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

El Palacio de Hacienda bloqueó cualquier emisión extra de fondos para financiar la herramienta. La orden exige iniciar la migración de bases de datos de manera inmediata, absorbiendo los costos operativos únicamente con las partidas presupuestarias ya asignadas al CNCPS. (Agencia OPI Santa Cruz)