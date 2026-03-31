El Gobierno define la agenda legislativa de abril

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El Gobierno nacional reunió a su círculo de confianza en la Casa Rosada para establecer la estrategia legislativa de cara al mes de abril. Los referentes de La Libertad Avanza fijaron las prioridades parlamentarias y clausuraron el debate interno sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde los despachos de Balcarce 50 descartaron la salida del ministro coordinador. “Ya no es tema, Manuel no va a renunciar y seguimos trabajando”, sostuvieron fuentes oficiales tras la finalización del encuentro que superó las dos horas de duración.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó del cónclave político y posteriormente celebró su cumpleaños en el Patio de Las Palmeras. La cumbre agrupó también al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al propio Adorni.

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El ala ejecutiva y parlamentaria marcó asistencia completa en la sede de gobierno. Las sillas fueron ocupadas por los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), junto a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El registro de presentes detalló la participación del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Este grupo delineó la táctica gubernamental para forzar acuerdos con la oposición legislativa.

El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un extenso paquete normativo que incluye las siguientes iniciativas:

La Ley Hojarasca , redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

, redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, . Reformas al Código Penal .

. Modificaciones a las leyes de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y protección de glaciares, tras las dilaciones que provocaron las audiencias públicas.

Cambios en las normativas de discapacidad y financiamiento universitario, bajo el objetivo estricto de sostener el equilibrio fiscal.

La administración libertaria reactivó además un expediente para agravar las penas contra quienes radiquen denuncias falsas. Este texto busca endurecer las sanciones penales ante la acusación de hechos inexistentes.

El Senado oficiará como la primera cámara revisora para esta modificación judicial, a partir del impulso directo de la legisladora Bullrich. Los operadores de LLA anticipan una recepción favorable entre los mandatarios provinciales, quienes ya presentaron reparos preliminares al borrador original.

El oficialismo mantiene bajo estricto secreto el orden exacto de los proyectos que llegarán al recinto. Los estrategas de gobierno ocultan la hoja de ruta y dividen las negociaciones entre varios emisarios.

Santilli asumirá un rol central en las tratativas, replicando el esquema que utilizó para lograr los votos de la reforma laboral y el Presupuesto 2026. El funcionario diseña una nueva gira federal para contactar a los gobernadores de perfil dialoguista.

Durante los próximos días, el titular de la cartera política suspenderá sus traslados al interior del país. Su agenda incluye únicamente reuniones preparatorias para las sesiones ordinarias de abril.

El ministro activará su recorrido por las provincias para recolectar respaldos a partir de la semana del 6 de abril, según confirmaron fuentes al tanto de su organigrama laboral. (Agencia OPI Santa Cruz)