El Artemis II supera la mitad de su viaje hacia la Luna

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La misión Artemis II alcanzó su tercer día de navegación en el espacio profundo y busca concretar el regreso de la humanidad a la superficie lunar después de más de medio siglo.

Los instrumentos de seguimiento de la NASA detectaron a la cápsula Orion a exactos 183.936 kilómetros de la Tierra. El vehículo espacial acortó la distancia inicial y ahora navega a 244.298 kilómetros de su objetivo, donde los tripulantes planean arribar el lunes sobre la cara oculta.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen aportarán su amplia experiencia previa para ejecutar la maniobra orbital. El equipo humano establecerá un nuevo hito al registrar una lejanía máxima de 406.773 kilómetros respecto a la órbita terrestre.

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El registro previo pertenecía a la histórica misión Apolo 13, cuyos integrantes Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise anotaron una marca absoluta de 400.171 kilómetros durante la campaña del año 1970.

La agencia espacial norteamericana publicó una serie de registros visuales excepcionales que la tripulación logró capturar desde la cápsula. Las fotografías documentan los siguientes fenómenos:

Los continentes de África y Europa con alta nitidez.

El desarrollo de auroras boreales sobre la superficie terrestre.

Los reflejos directos de la luz solar sobre la atmósfera.

Los navegantes registraron estas secuencias durante las jornadas iniciales de la expedición. La captura del material fotográfico ocurrió luego de que la nave ejecutara la maniobra técnica de inyección translunar y abandonara definitivamente la órbita de nuestro planeta. (Agencia OPI Santa Cruz)