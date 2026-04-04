Trump dio 48 horas a Irán para liberar el Estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la administración de Irán la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz. El mandatario publicó una advertencia violenta ante el bloqueo del corredor estratégico que canaliza gran parte del crudo mundial.

A través de la plataforma Truth Social, el jefe de Estado recordó plazos anteriores y fijó un límite temporal estricto para la negociación. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el Estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, advirtió.

La región registra actualmente una escalada bélica que abarca tres frentes militares simultáneos:

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Las fuerzas estadounidenses desarrollan un operativo de búsqueda para localizar al piloto de su segundo avión caza. Las defensas iraníes derribaron la aeronave durante los últimos días.

El régimen liderado por el ayatollah Mojtaba Khamenei arrojó bombas racimo sobre el territorio de Israel .

arrojó bombas racimo sobre el territorio de . El gobierno persa denunció una ofensiva conjunta norteamericana e israelí en el sudoeste de su territorio.

La denuncia oficial de las autoridades iraníes incorpora el factor de la peligrosidad nuclear a la confrontación vigente. El ataque extranjero golpeó las inmediaciones de la central atómica de Bushehr, ubicada en el sudoeste del país. (Agencia OPI Santa Cruz)