Trump dio 48 horas a Irán para liberar el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la administración de Irán la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz. El mandatario publicó una advertencia violenta ante el bloqueo del corredor estratégico que canaliza gran parte del crudo mundial.
A través de la plataforma Truth Social, el jefe de Estado recordó plazos anteriores y fijó un límite temporal estricto para la negociación. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el Estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, advirtió.
La región registra actualmente una escalada bélica que abarca tres frentes militares simultáneos:
- Las fuerzas estadounidenses desarrollan un operativo de búsqueda para localizar al piloto de su segundo avión caza. Las defensas iraníes derribaron la aeronave durante los últimos días.
- El régimen liderado por el ayatollah Mojtaba Khamenei arrojó bombas racimo sobre el territorio de Israel.
- El gobierno persa denunció una ofensiva conjunta norteamericana e israelí en el sudoeste de su territorio.
La denuncia oficial de las autoridades iraníes incorpora el factor de la peligrosidad nuclear a la confrontación vigente. El ataque extranjero golpeó las inmediaciones de la central atómica de Bushehr, ubicada en el sudoeste del país. (Agencia OPI Santa Cruz)