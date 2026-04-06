El Banco Nación defiende los préstamos otorgados a funcionarios oficialistas

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Las autoridades de la entidad financiera justifican la entrega de dinero a integrantes del Gobierno Nacional. Los directivos aseguran el cumplimiento de requisitos de solvencia frente a las denuncias penales radicadas por la oposición.

El gerente zonal del Banco de la Nación Argentina (BNA), Mario Zagaglia, defendió la entrega de financiamiento millonario a funcionarios afines a La Libertad Avanza (LLA). El responsable de Banca Personas negó un trato preferencial hacia los empleados públicos durante la tramitación de las carpetas y argumentó la existencia de procesos de aprobación estandarizados para todos los clientes.

Sobre las condiciones de la línea crediticia +Hogares, el alto ejecutivo detalló la adjudicación de fondos por hasta $390 millones. El programa exige el cobro de tasas preferenciales del 4,5% exclusivas para usuarios que perciban sus haberes en la entidad.

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Los plazos de devolución de la deuda alcanzan los 30 años y el esquema cubre hasta el 75% del valor de la propiedad adquirida. Para respaldar la accesibilidad general de las operaciones, el directivo remarcó la existencia de otras opciones de liquidez vigentes en las sucursales.

La oferta incluye líneas de crédito por hasta $50 millones destinadas a monotributistas y trabajadores. Estos solicitantes ingresan al sistema bajo las exigencias abiertas del mercado financiero.

Dentro de las oficinas centrales, el presidente del BNA, Darío Wasserman, respaldó de igual forma las transferencias hipotecarias dirigidas a miembros del Ejecutivo. El titular del organismo descartó cualquier irregularidad y validó la evaluación crediticia y el scoring habitual aplicado a las cuentas.

El directorio justificó los desembolsos al explicar que el banco administra las cuentas sueldo del sector público, situación que incrementa la base de estatales elegibles. Al referirse a las prestaciones del programa +Hogares, la máxima autoridad expuso márgenes de financiamiento que amplían la capacidad de endeudamiento y permiten cubrir hasta el 90% del valor total del inmueble con tasas competitivas.

Tras salir a la luz los listados de adjudicación, los cuestionamientos apuntaron al uso de los fondos estatales. Los registros oficiales revelan la aprobación de créditos a favor de Juan Pedro Inchauspe, integrante del Banco Central (BCRA).

Las transferencias benefician además a Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo; y a Federico Furiase, actual secretario de Finanzas.

Frente a las críticas políticas, sectores de la oposición motorizaron reclamos formales para investigar las maniobras. Los legisladores ingresaron pedidos de informes dentro del Congreso Nacional para auditar las condiciones de los préstamos e impulsaron distintas denuncias penales ante la Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)