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El Presidente cedió siete puntos de valoración frente al deterioro sostenido de los salarios. La senadora Patricia Bullrich capitaliza los números dentro del espacio gobernante.

La percepción negativa sobre el rumbo económico del país impactó de lleno en los sondeos y perforó el respaldo inicial del presidente Javier Milei. De acuerdo a los datos aportados por la consultora Zentrix, el rechazo a la gestión nacional subió con fuerza durante marzo, momento en el que casi seis de cada diez encuestados desaprobaron el estado actual de las finanzas.

Los analistas recolectaron las opiniones de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último. El informe metodológico detalla un margen de error de +/- 2,83 por ciento y refleja un deterioro general de las variables oficiales.

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Un 59,7 % de los consultados calificó la situación económica de la Argentina como “negativa”. El registro marca un empeoramiento de casi 13 puntos frente al 47% medido a lo largo de febrero. El pesimismo financiero encuentra su correlato en el poder adquisitivo: el 83,9% de los participantes aseguró que su salario “no” le gana a la inflación.

Este cuadro recesivo castigó la figura del primer mandatario. Javier Milei exhibe ahora una imagen positiva del 40,3%, lo que consolida una pérdida de siete puntos frente al 47% obtenido un mes atrás. La valoración negativa del jefe de Estado también escaló hasta tocar el 51%, cinco puntos por encima del 46% previo.

Los números referidos a la aprobación general del Gobierno acompañan el declive. La gestión libertaria retiene apenas un 38,5% de apoyo, mientras que la desaprobación trepó al 53%. Los guarismos revierten drásticamente la tendencia de febrero, cuando el oficialismo sostenía un 45% de positiva y un 44% de negativa, manteniendo un diferencial a favor.

Frente al retroceso presidencial, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aglutina las mejores métricas del espacio político. La legisladora superó al mandatario al conseguir un + 42,7% de imagen positiva y logró contener la negativa en un 50,3%.

Del lado de la oposición, las encuestas midieron a dos exponentes del peronismo, quienes cosecharon niveles de respaldo inferiores a los de la cúpula oficialista. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien impulsa su candidatura desde el Movimiento Derecho al Futuro, alcanzó una imagen positiva del 33,8%. Su rechazo escaló al 57,3%, marcando un diferencial negativo superior a los 23 puntos.

Cierra la lista el actual diputado nacional y líder de la agrupación Patria Grande, Juan Grabois. El dirigente sumó un 33,2% de valoraciones favorables frente a un 57% de opiniones adversas. (Agencia OPI Santa Cruz)