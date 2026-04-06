Manuel Adorni bajo la lupa de la justicia

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Los tribunales federales requirieron los informes migratorios y patrimoniales del actual jefe de Gabinete. Las medidas de prueba buscan esclarecer la compra subvaluada de inmuebles y el financiamiento de viajes al exterior.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes un historial completo de dominio sobre los inmuebles vinculados al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La investigación judicial tramita en el juzgado de Ariel Lijo e indaga el presunto nivel de vida del funcionario, marcado por propiedades no declaradas y múltiples viajes al extranjero que superarían sus posibilidades económicas formales.

Para motorizar el expediente, la fiscalía envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para rastrear todas las salidas del país del titular de ministros. Los requerimientos exigen reconstruir con precisión los itinerarios y las modalidades de traslado de todas las personas mencionadas en la causa penal.

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Las pesquisas apuntan directamente a los registros de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti, y de su amigo personal, el periodista Marcelo Grandío. De acuerdo a los datos procesales, los investigadores exigen detalles sobre un viaje a Punta del Este efectuado durante el último feriado de Carnaval y una presunta visita a Aruba protagonizada por el matrimonio.

Los tribunales ordenaron a las compañías aéreas aportar documentación determinante para el avance de la instrucción. Las aerolíneas deben clarificar la identidad de quienes contrataron y abonaron los pasajes, además de entregar los planes de vuelo, las rutas operadas, las escalas y los horarios correspondientes.

Sobre el frente patrimonial, los pedidos de la Justicia focalizan la pesquisa en una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, dentro del municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz, inscripta presuntamente a nombre de Angeletti. El escrutinio abarca también un departamento situado en la calle Miró al 500 de la Capital Federal, actual residencia conyugal.

La adquisición del inmueble porteño concentra la atención judicial debido a una escrituración concretada por una cifra muy inferior a su valor real de mercado. Frente a esta asimetría financiera, Pollicita intimó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a remitir el historial completo de dominio de los bienes bajo análisis, adjuntando el detalle de titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales.

Este miércoles, la escribana Adriana Mónica Nechevenko debe presentarse a declarar ante el fiscal de la causa. La titular del Registro Notarial N° 1580 intervino de manera directa en la escrituración de ambas propiedades e ingresó en varias oportunidades a la Casa de Gobierno durante la actual gestión.

Las alarmas definitivas saltaron al detectarse una maniobra crediticia inusual dentro de los registros de la propiedad. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo otorgaron una hipoteca no bancaria a favor de Manuel Adorni por un total que supera los 200.000 dólares. Ambas mujeres aceptaron financiar el 87% del valor de la propiedad porteña, pero al contestar las consultas periodísticas sobre su vínculo con el jefe de Gabinete, aseguraron que no lo conocían. (Agencia OPI Santa Cruz)