Nación corta envíos de medicamentos

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(OPI TdF) – La funcionaria a cargo de la cartera sanitaria expuso una retracción drástica en las partidas de asistencia que envía la administración central. La interrupción de suministros médicos ahoga a los hospitales patagónicos ante un pico de demanda.

La Ministra de Salud, Judit Di Giglio, denunció un recorte masivo del Gobierno nacional sobre los esquemas de financiamiento provincial. La funcionaria expuso una caída dramática en la provisión de fármacos e insumos básicos para los hospitales públicos. Esta poda de recursos choca contra una avalancha de pacientes sin obra social que buscan atención estatal.

El ajuste impacta de lleno en los números provinciales. Di Giglio alertó sobre el fin del programa Remediar, una política estatal que enviaba drogas gratuitas al primer nivel de atención desde hace más de 20 años.

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Nación comunicó el cierre de esta asistencia durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). La medida generó rechazo en todos los distritos, desde CABA hasta Tierra del Fuego. “Fue un día muy triste porque se trata de una política pública que trascendió a distintos gobiernos nacionales“, lamentó la titular del área médica.

El impacto numérico detalla la magnitud del hachazo. Los registros marcan una baja sostenida en las cajas del Remediar. Tierra del Fuego recibió 143.652 tratamientos durante 2023. La cifra bajó a 92.422 en 2024 y se desplomó a apenas 42.966 a lo largo de 2025. Esta retracción representa una merma del 54% en solo dos años.

El plan nacional abastecía a las jurisdicciones con 79 presentaciones de medicamentos. El botiquín incluía drogas vitales para enfermedades crónicas. Las remesas contenían metformina para diabetes, amoxicilina, corticoides, antiparasitarios y tratamientos respiratorios.

Las autoridades nacionales fijaron el cierre del esquema para el 1° de abril. Los funcionarios prometieron realizar una compra de emergencia para cubrir las entregas de mayo y junio. El Ministerio nacional planea reemplazar este sistema con una línea de cuidado exclusiva para enfermedades cardiovasculares que proveerá solo tres medicamentos.

“Nos dijeron que se trata de una cuestión meramente presupuestaria“, precisó Di Giglio. La ministra relató que las provincias propusieron reformular el plan de abastecimiento en lugar de eliminarlo definitivamente.

La asfixia financiera también golpea al programa SUMAR. Este esquema transfiere dinero a las gobernaciones para financiar la atención de pobladores sin cobertura privada. Tierra del Fuego no percibe estos giros desde abril de 2025. El rojo contable paraliza la capacidad operativa para asistir a más de 60 mil personas.

La crisis presupuestaria convive con problemas logísticos severos. La red pública sufre la discontinuidad en la entrega de dosis obligatorias. La provincia registra faltantes puntuales de las vacunas contra la varicela y el HPV. Esta interrupción altera la planificación y reduce los márgenes de inmunización.

La campaña antigripal avanza contrarreloj. Los enfermeros inocularon a 5.014 personas en territorio fueguino. Este número abarca aproximadamente el 20% de la población objetivo y los equipos lograron esta cobertura en apenas dos semanas.

La alta asistencia a los vacunatorios agota rápidamente el stock disponible. “Las vacunas van a seguir llegando“, garantizó la ministra. La funcionaria solicitó a los pacientes que consulten previamente las existencias en cada salita u hospital.

Este déficit de insumos coincide con una migración masiva hacia la salud pública. “Cada vez más personas pierden su cobertura y recurren al sistema”, detalló la jefa sanitaria. Este cambio de perfil tensiona la capacidad de respuesta de los efectores estatales.

Las estadísticas marcan un alza pronunciada en la cantidad de recetas expedidas a pacientes sin obra social. Las autoridades observan este incremento de manera especial en los centros médicos de Río Grande.

Las carteras sanitarias de todo el país llevarán sus exigencias formales a una nueva cumbre del COFESA. Los ministros pautaron este encuentro para el próximo 20 de abril. “Estamos ante decisiones que tienen un impacto directo en la salud de la población“, advirtió Di Giglio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)