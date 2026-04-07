Dólar blue a $1400 y mayorista muy por debajo de la banda

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Al cierre de los mercados del lunes 6 de abril, la divisa estadounidense consolidó un sendero disociado del escenario financiero internacional. El tipo de cambio mayorista finalizó la rueda de operaciones a $1.394.

Este valor perfora la métrica de control oficial y sitúa a la cotización un 19,4% por debajo del techo de la banda de flotación administrada por el BCRA. Los anexos oficiales marcaban ese límite superior de intervención en $1.664,71 para el primer lunes del mes.

Los tableros locales anularon el impacto de las variables externas, como la suba del precio del petróleo derivada del conflicto bélico en Medio Oriente. El mercado cambiario argentino transita alejado de la franja de tensión monetaria.

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En las ventanillas del Banco Nación, la paridad minorista mantuvo la estabilidad nominal. Los operadores liquidaron la divisa a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

La estructura de precios de los dólares libres y regulados presentó las siguientes marcas, de acuerdo a la documentación financiera diaria:

Dólar blue : La divisa informal registró un valor de $1.390 para la compra y $1.400 para la venta.

: La divisa informal registró un valor de para la compra y para la venta. Dólar MEP : La cotización bursátil local finalizó en $1.427,80 en la punta compradora y $1.430,30 en la vendedora.

: La cotización bursátil local finalizó en en la punta compradora y en la vendedora. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : El instrumento para girar divisas al exterior cotizó a $1.481,60 para la compra y $1.482,30 para la venta.

: El instrumento para girar divisas al exterior cotizó a para la compra y para la venta. Dólar tarjeta: La variante que incluye la carga impositiva para consumos externos cerró a $1.839,50 en la punta vendedora. (Agencia OPI Santa Cruz)