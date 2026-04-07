Manuel Adorni hipotecó su departamento y le prestaron 100.000 dólares

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El fiscal federal rastrea la ruta del dinero detrás de millonarios préstamos entre particulares que permitieron al jefe de Gabinete escriturar inmuebles subvaluados. Una escribana con ingreso libre a la sede de Gobierno deberá entregar todos los documentos de las operaciones.

Dos hipotecas privadas por cifras que superan los 300.000 dólares en total exponen la matriz financiera que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para engrosar su patrimonio. El funcionario registró en su última declaración jurada préstamos directos de una ex comisaria y de jubiladas para justificar la adquisición de múltiples propiedades.

La documentación oficial presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) destapa el modus operandi aplicado sobre un inmueble ubicado en la avenida Asamblea al 1100. El esquema replica de forma exacta la cuestionada maniobra utilizada para la compra de su departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, dentro del barrio porteño de Caballito.

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Para justificar la adquisición sobre la avenida Asamblea, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, informaron la recepción de fondos de dos prestamistas el 15 de noviembre de 2024, cuando el funcionario ya ejercía como vocero presidencial. Según los registros, Graciela Isabel Molina de Cancio entregó 85.000 dólares, mientras que Victoria María José Cancio aportó otros 15.000 dólares.

En su presentación institucional del 2024, el funcionario anotó una deuda de $43.860.000 con Molina de Cancio y otra de $7.740.000 con Cancio. Los antecedentes de la principal financista revelan que se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal que ejerció la jefatura de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta el año 2021.

Esa misma fecha de noviembre expone un segundo movimiento patrimonial. Exactamente el mismo día, Angeletti escrituró la compra de una casa en el country Indio Cua, situado en Exaltación de la Cruz. Toda esta ingeniería lleva la firma de una única profesional que actúa como nexo: la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

La notaria acumula un registro de al menos siete visitas a la Casa Rosada desde la asunción de la actual gestión y trazó la ruta legal de toda la expansión inmobiliaria:

Certificó las compras de la propiedad en Indio Cua durante el 2024 .

durante el . Avaló los papeles de la hipoteca de la avenida Asamblea esa misma fecha.

esa misma fecha. Firmó en 2025 la escritura del departamento de calle Miró.

El fiscal Gerardo Pollicita investiga formalmente a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito derivado de estas propiedades no declaradas originalmente y del pago de viajes al exterior en avión privado. La Justicia citó a Nechevenko a declarar este miércoles para obligarla a entregar la totalidad de los comprobantes de pago y deudas asumidas.

La radiografía del caso de Miró al 500 visibiliza la misma triangulación. Para escriturar esa propiedad en 2025, el funcionario recurrió a las dueñas anteriores, Beatriz Viegas de 72 años y Claudia Sbabo de 64 años. Ambas mujeres le otorgaron una hipoteca privada de 200.000 dólares, cifra que representa casi el 90% del precio de venta fijado en los papeles, un monto drásticamente inferior a las tasaciones del mercado. (Agencia OPI Santa Cruz)