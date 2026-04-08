Estados Unidos e Irán acordaron una tregua en el mar de Ormuz

- Publicidad -

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán reactivaron este miércoles el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras firmar un alto el fuego temporal de dos semanas. El acuerdo operó menos de dos horas antes de la fecha límite que fijó el presidente norteamericano, Donald Trump, e inauguró una reapertura estratégica para habilitar las negociaciones bilaterales.

La distensión posibilitó el movimiento inmediato de dos naves específicas. El granelero NJ Earth, de propiedad griega, y el navío Daytona Beach, con bandera de Liberia, atravesaron el sector luego de zarpar desde la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

A través de la red social X, el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic difundió los datos del cruce y consignó textualmente que sus radares “ya están registrando los primeros movimientos”. La plataforma detalló que cientos de naves aguardan en la zona tras interrumpir su navegación, y reportó el siguiente inventario mercantil varado:

- Publicidad -

426 petroleros .

. 34 buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP).

de transporte de gas licuado de petróleo (GLP). 19 buques de gas natural licuado (GNL).

A primera hora de este miércoles, el entendimiento activó exigencias explícitas desde la Casa Blanca. Donald Trump afirmó en una intervención pública que no admitirá el enriquecimiento de uranio para la administración de Irán.

Con la imposición de castigos económicos sobre la mesa, el líder norteamericano redobló la presión internacional. El mandatario advirtió que aplicará sanciones con aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a su contraparte de Medio Oriente.

Durante la jornada del viernes, los representantes de ambos países mantendrán conversaciones presenciales en Pakistán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, describió el alto el fuego como “frágil” durante un discurso público que pronunció este miércoles desde Hungría.

El funcionario garantizó que Washington mantiene “una clara ventaja militar” y condicionó el futuro del diálogo. “Si los iraníes están dispuestos, de buena fe, a colaborar con nosotros, creo que podemos llegar a un acuerdo. Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar impedir que se mantenga siquiera la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos”, declaró Vance.

Las palabras del compañero de fórmula republicano concluyeron con un ultimátum oficial hacia la delegación oriental. “Nos han dicho que nos sentemos a la mesa de negociaciones. Pero si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, se darán cuenta de que Estados Unidos no es un país con el que se puede andar jugando”, advirtió el vicepresidente, de acuerdo a la información que publicó el sitio Actualidad RT. (Agencia OPI Santa Cruz)