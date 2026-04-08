Un diputado propone reducir un 30% el salario de los funcionarios públicos

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El diputado de Unión por la Patria, Carlos Godoy impulsa un proyecto de ley denominado “Ajuste a la política de Santa Cruz” para reducir en un 30% los salarios de los funcionarios públicos de la provincia con el objetivo de configurar un “amplio esquema de austeridad y racionalización del gasto público, con el objetivo de priorizar recursos en políticas esenciales y atender necesidades de la población”.

La iniciativa del diputado de Río Turbio pretende que se tomen una serie de medidas excepcionales que alcanzan a funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Entes Descentralizados y Empresas con participación estatal mayoritaria.

“Mientras miles de familias hacen esfuerzos todos los días, la política también debe dar el ejemplo. No es ajuste a la gente. Es ajuste a la política”, señaló el legislador en sus redes sociales.

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La propuesta prevé que haya una reducción del “30% de la remuneración total, permanente y transitoria de los funcionarios” y señala que la medida “no alcanzará a otros trabajadores del Estado ni podrá utilizarse como referencia para modificar otros salarios”.

Además, el proyecto implica que no podrán crearse “mecanismos que compensen esta reducción para evitar que el recorte sea neutralizado por otros ingresos”.

En la propuesta también se prevé la suspensión de los gastos en publicidad y comunicación oficial como las erogaciones en publicidad oficial, la contratación de espacios en medios de comunicación, las pautas publicitarias, los servicios de comunicación institucional, la administración de redes sociales oficiales y la contratación de periodistas, comunicadores o consultoras externas.

También promueve que se limite el uso de vehículos oficiales y la suspensión de viáticos y gastos de representación, con excepción de los vehículos destinados a seguridad, salud y emergencias, Vialidad Provincial, y otros servicios esenciales.

La iniciativa propone derogar leyes de creación de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU) con participación estatal provincial, al considerarlas “una forma de organización que debilita la transparencia y el control”.

Godoy señala que “los recursos ahorrados mediante estas medidas serán destinados a la creación de un fondo de redistribución social” que “estarán dirigidos a las paritarias centrales, buscando fortalecer los ingresos en sectores prioritarios”.

El proyecto también invita a los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz a adherir a la normativa. (Agencia OPI Santa Cruz)