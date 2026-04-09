El Congreso Nacional aprueba la reforma de la Ley de Glaciares

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La modificación de los presupuestos mínimos redefine el concepto de ambiente periglacial. El texto sancionado transfiere la jurisdicción de esos recursos a las provincias productoras de litio y cobre.

La sanción definitiva del Congreso de la Nación este jueves elimina las restricciones extractivas sobre terrenos previamente catalogados como áreas protegidas. La medida destraba la actividad minera en la cordillera bajo el argumento oficial de otorgar mayor precisión científica y seguridad jurídica a las inversiones en esas zonas.

La narrativa oficial sostiene la continuidad en la protección de glaciares y geoformas con funciones hídricas. A contramano de esa premisa legal previa, la reconfiguración del texto habilita de facto la explotación de minerales en áreas geográficas que la redacción anterior vedaba por precaución ambiental.

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A través de un documento difundido en las últimas horas, la Oficina del Presidente objetó la legislación derogada por considerarla “confusa”. El Ejecutivo ratificó que el cuidado ambiental y el crecimiento económico “no son enemigos” y catalogó a las organizaciones ecologistas que resistían la medida como sectores que buscaban “impedir el progreso”.

La arquitectura de esta adecuación a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial cristaliza tres hitos administrativos exigidos por las administraciones provinciales:

La redefinición técnica que libera para la minería terrenos considerados “mal catalogados”.

La cesión del poder de decisión hacia las provincias para el uso de sus recursos naturales.

El rechazo institucional a lo que el gobierno definió como “intentos de interferencia de organizaciones extranjeras”.

La aplicación de la norma impacta de manera directa sobre la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). El presidente Javier Milei reconoció explícitamente el trabajo coordinado de los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo en la redacción y posterior sanción del expediente legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)