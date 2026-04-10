El BCRA flexibiliza el cepo cambiario para empresas y tarjetas

- Publicidad -

Mediante resoluciones simultáneas publicadas en las últimas horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) desarmaron un nuevo bloque del andamiaje regulatorio sobre el mercado de divisas. La medida central apunta a flexibilizar el ingreso de dólares y facilitar los pagos de deuda corporativa, de acuerdo a la documentación financiera oficial.

Para el segmento de personas humanas, la normativa dicta que los exportadores de bienes evitan liquidar sus divisas en el mercado oficial. Los operadores conservan la obligación de ingresar los fondos al país, una disposición que equipara el esquema regulatorio de los bienes con el tratamiento vigente para la exportación de servicios.

El equipo económico diagramó también una extensión de los tiempos máximos permitidos para la repatriación de divisas corporativas. Las modificaciones técnicas sobre los plazos fijan el siguiente esquema:

- Publicidad -

Las ventas a filiales extranjeras estiran su margen de 60 a 180 días , condicionado a una facturación anual menor a los US$ 200M .

a , condicionado a una facturación anual menor a los . La exportación de indumentaria y sectores análogos amplía su ventana temporal de 180 a 365 días .

a . Las operaciones vinculadas con bienes de capital establecen su nuevo límite de ingreso en 365 días.

Fuera del circuito comercializador, las entidades eliminaron el techo de US$ 50 que operaba sobre los adelantos de efectivo con tarjeta de crédito en el exterior. La anulación del tope habilita a los viajeros a realizar gastos y retirar billetes físicos de los cajeros sin la obligación de trasladar grandes sumas desde el territorio nacional.

Las finanzas empresariales también registran un desarme de los controles temporales. Las compañías que enfrentan vencimientos de Obligaciones Negociables (ON) y compromisos comerciales adquieren la facultad de cancelar sus deudas hasta 3 días antes de la fecha pautada.

A la par de estos permisos de pago anticipado, el directorio autorizó a los privados el acceso al tipo de cambio oficial para concretar operaciones de cobertura cambiaria frente a pasivos contraídos en otras monedas extranjeras. (Agencia OPI Santa Cruz)