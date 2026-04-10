Un adolescente fue demorado por llevar una pistola de aire comprimido y un cuchillo a la escuela

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un estudiante de 16 años fue demorado por la policía de Chubut a la salida de una escuela de Puerto Madryn tras una alerta que el adolescente había concurrido al establecimiento con una pistola de aire comprimido y un cuchillo.

La demora del estudiante se produjo por el llamado de una madre de una estudiante que hizo mención a la presencia de armas dentro de la escuela N°970 de la ciudad costera, lo cual motivó el inicio del protocolo de intervención que incluyó la revisión de mochilas sin generar alarma en el resto de los estudiantes.

Efectivos de la policía pudieron detectar al implicado y a la salida de la escuela pidieron revisar la mochila donde encontraron una pistola de aire comprimido y un cuchillo.

- Publicidad -

Allí el estudiante fue trasladado hasta una comisaría y se informó a la familia para dar cuenta de la situación, que quedará asentada por las áreas intervinientes ante casos de esta magnitud.

El comisario mayor Diego Williams dijo que “la información surge a partir de una alumna que escucha comentarios y la madre da aviso. Generó preocupación que un estudiante portara un arma dentro del colegio”. (Agencia OPI Chubut)