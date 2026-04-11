Diputados tratará pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo envió a la legislatura provincial las propuestas de nombramientos para cubrir cargos en los juzgados de Río Gallegos y Caleta Olivia.

Entre las propuestas se ubica la abogada Romina Mc Namara para el cargo de Defensora Pública Oficial de la Defensoría N° 2 ante los Juzgado de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Gallegos.

También se elevó la propuesta para designar a la abogada María Belén Aguiar como jueza del Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en Río Gallegos.

- Publicidad -

Por su parte, se promueve la designación de la doctora Florencia Celeste Moreira para ocupar el cargo de jueza en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, también de Río Gallegos.

A su vez, se elevó la candidatura del doctor Kevin Daniel Rearte para ocupar el cargo de juez del Juzgado Penal Juvenil en la localidad de Caleta Olivia.

Las propuestas serán evaluadas por la Cámara de Diputados que deberá prestar acuerdo para la designación de los funcionarios judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)