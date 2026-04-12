Gobierno fueguino presentó Plan Estratégico Acuícola y Pesquero

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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego presentó el Plan Estratégico de Desarrollo Acuícola y Pesquero junto a cámaras empresarias y el Consejo Federal Pesquero (CFI) con el objetivo de generar un sistema de desarrollo integral de la actividad en la provincia.

El Plan se presenta tras la aprobación de la ley que permite el desarrollo de la acuicultura como la explotación de la cría y cultivo de salmones en cautiverio.

La presentación fue encabezada por el gobernador Gustavo Melella junto al subsecretario de Coordinación de Pesca, Diego Marzioni.

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Marzioni señaló que “el Estado se presenta como un organismo lógico y centrado a través de una Ventanilla Única Acuícola. Esta autoridad será la encargada de coordinar con las áreas de Recursos Hídricos y Ambiente para garantizar la aptitud técnica y ambiental de cada proyecto, agilizando los tiempos del inversor”.

A su vez, se contemplarán los proyectos en escala de salmonicultura “de bajo impacto ya sea en tierra o sistemas controlados, quienes contarán con concesiones de 15 años prorrogables por otros 15, asegurando un horizonte de inversión de tres décadas”.

Melella afirmó que “no nos podemos quedar de brazos cruzados ante el enfriamiento de la economía nacional. Este plan viene a generar empleo genuino de la mano de la inversión privada”.

El gobierno fueguino firmó convenios con el CFI para el desarrollo de proveedores locales, asegurando que el crecimiento de la acuicultura y los hidrocarburos derrame beneficios directos en las Pymes fueguinas.

“Queremos que la mano de obra y los servicios sean locales; estamos preparando a nuestra gente para los desafíos que vienen” indicó el gobernador fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)