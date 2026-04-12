La agenda legislativa sufre alteraciones para blindar al ministro bajo sospecha judicial

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El Poder Ejecutivo apura modificaciones estructurales en el sistema democrático y el financiamiento de los partidos. La maniobra apunta a desviar la atención pública sobre los viajes y las propiedades adquiridas por el ministro coordinador.

La apertura de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, forzó al Poder Ejecutivo a reconfigurar de urgencia su estrategia política. La gestión libertaria activó un plan de contención basado en saturar la agenda del Congreso Nacional con una reforma electoral integral. El objetivo principal de la cúpula oficialista es sepultar el debate sobre el patrimonio injustificado del funcionario.

Ante el impacto del expediente, el oficialismo ordenó a Adorni abandonar su reciente bajo perfil y montar una intensa actividad pública. El cronograma estructurado para limpiar su imagen incluye tres paradas inmediatas:

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Lunes: Recorrida por el Instituto Malbrán bajo la custodia directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Recorrida por el bajo la custodia directa de la secretaria general de la Presidencia, . Jueves: Despliegue de gestión y fotos oficiales en el yacimiento Vaca Muerta .

Despliegue de gestión y fotos oficiales en el yacimiento . Viernes: Cumbre de la mesa chica en Casa Rosada para girar los proyectos al Poder Legislativo.

“Hay que generar ruido desde la gestión e impulsar temas pendientes que abran el debate”, admitió una fuente con acceso directo al despacho de Javier Milei. La estrategia gubernamental da por sentado que la oposición morderá el anzuelo de debatir la reforma institucional, desplazando el foco de la polémica judicial. “La única manera de esconder un elefante es con más elefantes”, graficó sin eufemismos un operador en los pasillos de Balcarce 50.

La crisis patrimonial alteró la dinámica interna de la administración pública. Mientras la narrativa original del espacio exigía erradicar los privilegios políticos, el propio Javier Milei asumió de facto el rol de vocero para blindar a su ministro. En sus últimas apariciones, el mandatario evitó dar precisiones sobre los viajes investigados y se limitó a calificar a su alfil como un “maravilloso jefe de Gabinete”.

Los despachos oficiales preparan ahora nuevas reuniones de gabinete con mayor frecuencia e intercambios directos entre el ministro coordinador y el resto de las carteras para simular normalidad. El cronograma de la Casa Rosada contempla una reaparición pública de Manuel Adorni frente a la prensa, un evento que aún permanece sin fecha confirmada en la agenda del Gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)