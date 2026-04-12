Municipales de Ushuaia protestarán en reclamo salarial

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(OPI TdF) – Los trabajadores municipales de Ushuaia nucleados en el gremio ATE y otras asociaciones sindicales llevarán adelante una protesta el próximo lunes 13 de abril en reclamo de una convocatoria a paritarias para definir salarios durante el año 2026.

El referente de ATE Ushuaia, Emilio González señaló que la protesta se realizará frente a la intendencia de la capital fueguina desde las 10 horas y pedirán al intendente Walter Vuoto que se inicien las negociaciones salariales.

Trabajadores municipales realizan asambleas “desde hace más de 15 días sin obtener respuestas del Ejecutivo municipal. No tenemos ningún tipo de novedad ni convocatoria a paritarias. En todo lo que va de 2026 no hemos tenido aumentos”.

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González señaló que la situación salarial es “crítica, con salarios que rondan los 840 mil pesos frente a una canasta familiar en la Patagonia que supera ampliamente el millón y medio de pesos”.

“El poder adquisitivo está por el piso. Hay compañeros con dos o tres trabajos que no pueden afrontar un alquiler ni cubrir la canasta básica”, afirmó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)