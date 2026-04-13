Lufthansa cancela cientos de vuelos por un paro de pilotos

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Lufthansa canceló cientos de vuelos en Alemania durante la jornada de hoy luego de que el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) iniciara un paro total de dos días.

El cese de actividades comenzó poco después de la medianoche. La interrupción cortó los servicios en las operaciones principales de la línea aérea europea y frenó los despegues programados hasta la noche del martes.

Las agrupaciones sindicales dirigieron la medida contra distintas áreas del grupo empresario, según la información oficial:

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Lufthansa , Lufthansa Cargo y Lufthansa CityLine sufren la paralización operativa durante ambos días de protesta.

, y sufren la paralización operativa durante ambos días de protesta. Eurowings reportó cortes solo en los vuelos con salida desde aeropuertos alemanes durante este lunes.

Esta huelga conforma la cuarta ola de medidas de fuerza que la compañía enfrenta en este año. El conflicto irrumpe tras un paro que la tripulación de cabina ejecutó la semana pasada, una acción que también provocó numerosas cancelaciones en las terminales.

Los pilotos centran la disputa actual en las prestaciones de pensiones y las escalas de salarios patronales. La exigencia gremial apunta particularmente a los fondos de la unidad regional CityLine.

La cúpula directiva de Lufthansa declaró que la huelga representa una nueva escalada del conflicto laboral. La empresa confirmó mediante canales oficiales que la gerencia no modificará su estrategia corporativa. (Agencia OPI Santa Cruz)