El ex jefe de Gabinete admite la ineficacia de sus explicaciones públicas

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Guillermo Francos expuso la debilidad discursiva de Manuel Adorni y responsabilizó al vocero por agravar la crisis del Gobierno nacional. Durante una aparición televisiva en La Nación+, el ex jefe de ministros transparentó la incapacidad de su sucesor para justificar su situación ante la Justicia, quebrando el habitual hermetismo de la Casa Rosada frente a los escándalos de sus funcionarios.

La tensión interna escaló cuando el ex funcionario objetó el desempeño del portavoz frente a los micrófonos. “El vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema“, advirtió Francos, admitiendo que el oficialismo acusó el impacto político del caso.

El diagnóstico de la ex autoridad de ministros choca directamente con la postura adoptada por la mesa chica de Balcarce 50. Mientras el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei sostienen al funcionario implicado basándose en supuesta información reservada, Francos aclaró que la retención del cargo depende exclusivamente de la capacidad de Adorni para responder a los requerimientos legales.

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La lectura oficial intentó diluir parte de la responsabilidad apuntando contra el entorno digital. El ex jefe de Gabinete atribuyó el desgaste a un acribillamiento mediático proveniente de sectores periodísticos y redes sociales, factores que amplificaron la vulnerabilidad de la imagen gubernamental.

La definición sobre el apartamiento o la continuidad de Adorni quedó bloqueada en los despachos judiciales. Francos ratificó que el titular del Ejecutivo procederá con una decisión administrativa únicamente cuando los tribunales emitan resoluciones sobre los expedientes en trámite. (Agencia OPI Santa Cruz)