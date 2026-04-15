El FMI aprueba la revisión técnica y destraba U$S 1.000 millones

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El titular de la cartera económica logra luz verde del equipo técnico internacional y espera el giro de las divisas para engrosar las reservas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) validó la revisión del programa financiero con Argentina y activó el mecanismo para un nuevo desembolso. La aprobación técnica de las metas habilita un próximo giro exacto de U$S 1.000 millones hacia las arcas del Banco Central.

El aval ocurre en paralelo al aterrizaje del ministro de Economía, Luis Caputo, en la ciudad de Washington. El funcionario viajó a la capital estadounidense con el objetivo de integrar las mesas de la Asamblea de Primavera que organiza la entidad crediticia.

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La hoja de ruta documentada expone los pasos burocráticos previos al ingreso efectivo del dinero:

El equipo técnico publicó el staff report correspondiente al cumplimiento de metas.

Los auditores elevarán este documento al Directorio (Board) del organismo.

(Board) del organismo. El cuerpo ejecutivo emitirá la votación final sobre la transferencia.

Frente a la publicación oficial, Caputo reivindicó el documento conocido como Staff Level Agreement. El titular del Palacio de Hacienda agradeció públicamente la gestión de la directora gerente, Kristalina Georgieva, y de los negociadores de la deuda, Dan Katz y Luis Cubeddu.

El ministro justificó las auditorías bajo el argumento de una consolidación de la estabilidad macroeconómica ejecutada a lo largo de los últimos dos años. El ingreso del capital queda atado a la votación definitiva que la cúpula del organismo ejecutará en un plazo de 15 días. (Agencia OPI Santa Cruz)