El FMI aprueba la revisión técnica y destraba U$S 1.000 millones

Economía y Finanzas
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El titular de la cartera económica logra luz verde del equipo técnico internacional y espera el giro de las divisas para engrosar las reservas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) validó la revisión del programa financiero con Argentina y activó el mecanismo para un nuevo desembolso. La aprobación técnica de las metas habilita un próximo giro exacto de U$S 1.000 millones hacia las arcas del Banco Central.

El aval ocurre en paralelo al aterrizaje del ministro de Economía, Luis Caputo, en la ciudad de Washington. El funcionario viajó a la capital estadounidense con el objetivo de integrar las mesas de la Asamblea de Primavera que organiza la entidad crediticia.

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La hoja de ruta documentada expone los pasos burocráticos previos al ingreso efectivo del dinero:

  • El equipo técnico publicó el staff report correspondiente al cumplimiento de metas.
  • Los auditores elevarán este documento al Directorio (Board) del organismo.
  • El cuerpo ejecutivo emitirá la votación final sobre la transferencia.

Frente a la publicación oficial, Caputo reivindicó el documento conocido como Staff Level Agreement. El titular del Palacio de Hacienda agradeció públicamente la gestión de la directora gerente, Kristalina Georgieva, y de los negociadores de la deuda, Dan Katz y Luis Cubeddu.

El ministro justificó las auditorías bajo el argumento de una consolidación de la estabilidad macroeconómica ejecutada a lo largo de los últimos dos años. El ingreso del capital queda atado a la votación definitiva que la cúpula del organismo ejecutará en un plazo de 15 días. (Agencia OPI Santa Cruz)

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