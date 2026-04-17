Diputados objetan licitación pública para implementar el servicio de telemedicina en Santa Cruz

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Los diputados provinciales Eloy Echazú y Agostina Mora (Unión por la Patria) objetaron la licitación pública para contratar el servicio de telemedicina en Santa Cruz y pidieron la nulidad del proceso.

Mediante una presentación por la vía administrativa, los legisladores advirtieron la existencia de incompatibilidades legales y éticas en la participación de una empresa vinculada al ex ministro de Salud, Ariel Varela.

Echazú sostuvo que la licitación impulsada por el Ministerio de Salud y Ambiente estimada en más de 5.000 millones de pesos incluye a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) donde participa una empresa cuya propiedad estaría vinculada al ex funcionario provincial durante la gestión del gobernador Claudio Vidal.

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El diputado de la oposición indicó que, de acuerdo con la normativa vigente, la presencia de Varela en la estructura de la empresa impediría su participación como proveedor del Estado.

“Hay una incompatibilidad clara desde la ley de ética pública y el código administrativo. Esto ya roza un grado de corrupción que hay que frenar”, afirmó Echazú. (Agencia OPI Santa Cruz)