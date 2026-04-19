El costo de construcción toca su techo histórico y paraliza las obras a estrenar

- Publicidad -

Edificar un metro cuadrado vendible exige hoy U$S 1.500. La quietud del tipo de cambio estabiliza las propiedades usadas, frente a remodelaciones que duplican los valores promedios de la última década.

El director de Reporte Inmobiliario, Germán Gómez Picasso, confirmó hoy en Radio Rivadavia que el sector atraviesa el pico máximo del costo de construcción medido en moneda extranjera. La inflación en dólares sobre los materiales liquida la rentabilidad de los desarrollos desde el pozo y destroza el presupuesto de quienes buscan remodelar sus viviendas.

La radiografía del mercado expone dos comportamientos contrapuestos. La estabilidad del dólar oxigena exclusivamente la compraventa de unidades usadas. Este escenario cambiario permite a los compradores pactar operaciones de forma previsible. Congelar la paridad evita saltos bruscos en el precio final de la propiedad entre el momento de la firma de la reserva y la rúbrica de la escritura.

- Publicidad -

La dinámica de la obra nueva y las refacciones sufre el impacto directo de la distorsión de precios. Gómez Picasso detalló los números que asfixian a los desarrollos habitacionales recientes:

Levantar un metro cuadrado vendible demanda actualmente U$S 1.500 .

. El presupuesto para una refacción estándar de cocina o baño exige hoy el doble de dólares que el valor promedio de los últimos diez años.

La suba sistemática de los costos recorta drásticamente los márgenes de ganancia e inviabiliza los proyectos a estrenar.

El volumen general de compraventas sostiene un piso transaccional aceptable. Los registros del inicio de 2026 muestran una leve baja de la actividad frente al desempeño del año anterior.

Las entidades bancarias reactivan líneas de fondeo con recortes de tasas y mayor flexibilidad en los requisitos. Esta inyección de créditos colabora con el movimiento del sector comercial. Las compras apalancadas por los bancos representan todavía un porcentaje minoritario del total de las transacciones inmobiliarias. (Agencia OPI Santa Cruz)