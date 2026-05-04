Cabo Verde bloqueó un crucero tras tres muertes por hantavirus

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El Gobierno de Cabo Verde prohibió el acceso a Porto Praia de un barco operado por Oceanwide Expeditions ante un posible foco infeccioso. Tres pasajeros perdieron la vida durante el trayecto y los especialistas identificaron a uno de ellos como portador de la enfermedad.

Con 147 personas a bordo entre turistas y tripulantes, la nave que partió originalmente desde Ushuaia permanece en el Océano Atlántico bajo estricta vigilancia. Un equipo conformado por médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio abordó la cubierta para evaluar a los infectados e iniciar tratamientos, según corroboraron los cables informativos de la agencia Xinhua.

La presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, justificó la restricción portuaria como una medida para proteger a la población local. La funcionaria ratificó a Radio de Cabo Verde el contenido del comunicado de la cartera de salud sobre el envío de asistencia médica y confirmó que los laboratorios avanzan con la secuenciación del virus.

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Tres individuos presentan síntomas activos pero conservan una condición clínica estable tras la inspección sanitaria, mientras un cuarto pasajero ocupa una sala de terapia intensiva en Sudáfrica, indicó el sitio dw. La compañía operadora con sede en los Países Bajos notificó adicionalmente que dos trabajadores de la tripulación requirieron atención médica urgente.

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, afirmó el lunes a través de la plataforma X que el organismo asiste a los países involucrados en la evacuación y la investigación clínica. El directivo descartó motivos de pánico, calificó el riesgo poblacional como bajo y solicitó a los gobiernos evitar la imposición de restricciones de viaje. (Agencia OPI Santa Cruz)