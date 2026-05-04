La ocupación sube un 0,5% mensual pero el salario real cae un 3,7%

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El sector acumula la destrucción de 66.999 posiciones desde noviembre de 2023.

Los registros de la industria de la construcción exponen una recuperación de 1.822 puestos de trabajo durante febrero de 2026. El volumen nacional anota un incremento del 0,5% mensual, impulsado por distritos patagónicos, mientras la inflación licúa el poder adquisitivo de los operarios por cuarto mes consecutivo.

El informe de la consultora Politikon Chaco, estructurado sobre los registros del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y el INDEC, detalla la evolución laboral del rubro. La plantilla de obreros suma un segundo mes en alza y reporta 1.602 empleos adicionales en la comparación interanual, lo que representa una variación positiva del 0,5% frente a febrero de 2025.

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La radiografía provincial posiciona a Santa Cruz al tope de la recuperación nacional. El distrito patagónico marca la mayor aceleración del país en contratación formal. La estadística refleja el siguiente escenario federal sobre el mercado de trabajo sectorial:

Quince distritos anotan variaciones mensuales positivas, liderados por Santa Cruz ( 6,7% ), San Luis ( 6,1% ) y Misiones ( 6,0% ).

( ), ( ) y ( ). Ocho jurisdicciones operan con contracciones en sus nóminas de personal.

Los recortes más agudos castigan a Santiago del Estero (-4,2%), Jujuy (-3,8%) y La Pampa (-3,5%).

Los datos históricos de la serie consolidan el achique estructural del sector. Los niveles de ocupación actuales operan un 9,7% por debajo del promedio correspondiente al periodo 2007-2023. La confrontación directa contra noviembre de 2023 arroja una caída del 15,9%.

El frente de los ingresos expone el deterioro del poder de compra frente al avance del índice de precios. El salario promedio nacional en el sector alcanza los $1.218.793 en las liquidaciones de febrero de 2026.

Al aplicar el filtro de la inflación, este valor nominal confirma una baja del 3,7% real contra igual mes del 2025. El reporte subraya que esta retracción configura la cuarta caída consecutiva de las remuneraciones en la industria.

La disparidad de los sueldos marca fuertes asimetrías en el territorio nacional. Solo seis distritos evidencian subas reales interanuales en las boletas de pago, con La Rioja al frente mediante un salto del 27,4%, seguida por Tierra del Fuego con un 10,6%.

En las dieciocho provincias restantes, los ingresos retroceden frente a la dinámica inflacionaria. La pérdida más profunda del país golpea a los operarios de Salta, quienes enfrentan un desplome salarial del -17,1%. El análisis final versus noviembre de 2023 ratifica que apenas cinco provincias mejoran el nivel de sus salarios reales. (Agencia OPI Santa Cruz)