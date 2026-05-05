Las consultoras privadas estiman la suba de precios general en 2,5%

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Las mediciones semanales exponen una desaceleración en la canasta básica. El congelamiento en los surtidores opera como ancla para el índice macroeconómico.

Las estimaciones privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor de abril en la zona del 2,5%. Las firmas adjudican esta merma a la disipación de los factores estacionales de marzo y a una menor tracción en los precios de los alimentos de primera necesidad.

La consultora LCG precisa en su último informe que la canasta de alimentos subió 1,3% durante la última semana de abril. Este movimiento consolida un incremento promedio del 1,7% para los bienes básicos de consumo en las últimas cuatro semanas.

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El equipo de Eco Go desagrega el impacto en las góndolas. Los analistas detectaron un alza del 0,5% en los alimentos consumidos dentro del hogar durante la cuarta semana del mes. Con estos guarismos, la firma proyecta una suba del 2,1% en este rubro particular para todo abril.

Los especialistas de Eco Go sostienen también las proyecciones globales. “Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, sentencian los directivos de la firma.

Los anexos de la medición exponen comportamientos técnicos dispares en el mercado:

Los productos para el hogar avanzaron 0,5% , tras mantener un ritmo del 0,3% durante las dos semanas previas.

, tras mantener un ritmo del durante las dos semanas previas. Los alimentos consumidos fuera del hogar marcaron una escalada del 1,4% semanal e interrumpieron su tendencia a la baja.

semanal e interrumpieron su tendencia a la baja. El segmento de los combustibles impactó en la estructura de costos con un incremento directo del 10,4%.

Las estimaciones de otras firmas corporativas coinciden con el piso estadístico. Lorenzo Sigaut Gravigna, economista jefe de Equilibria, confirma que su medición arroja exactamente un 2,5% para abril. Los consultores María Castiglione y Camilio Tiscornia de la firma CyT mantienen idénticos parámetros de medición.

El relevamiento dirigido por Orlando Ferreres añade el componente temporal de largo plazo. El informe de la entidad proyecta una inflación del 2,6% para el mes y consolida un 30,7% de variación acumulada en el cálculo interanual.

El pacto de las compañías petroleras frena temporalmente la escalada y contiene los precios en la órbita del 2,5%. Las empresas mantienen un compromiso operativo estricto de no aumentar el valor de los combustibles líquidos en el mercado interno.

La medición de la firma Analytica difiere levemente durante la cuarta semana de abril. Los técnicos registraron una variación semanal del 0,9% en la venta de alimentos y bebidas comercializados dentro de las cadenas de supermercados en todo el país.

El promedio de cuatro semanas calculado por Analytica alcanza el 1,3%. Los especialistas de la consultora concluyen su reporte técnico con la estimación más alta al proyectar un avance mensual del 2,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)