Ordenan abrir el teléfono del contratista de Manuel Adorni

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La medida apunta a rastrear el origen de 245 mil dólares abonados en efectivo por refacciones en el country Indio Cuá. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa el análisis de las comunicaciones del funcionario nacional.

La Justicia dispuso la apertura y análisis del teléfono celular perteneciente al contratista Matías Tabar. El expediente judicial investiga al actual Jefe de Gabinete Manuel Adorni bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito por gastos patrimoniales no justificados.

El objetivo del peritaje tecnológico busca reconstruir los intercambios de mensajes entre el trabajador, el integrante del gabinete nacional y su entorno directo. Los investigadores pretenden trazar la ruta de los fondos durante la ejecución de las obras habitacionales.

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El fiscal Gerardo Pollicita formalizó el requerimiento de esta prueba informática. El pedido judicial ingresó a los tribunales tras la declaración testimonial del propio constructor responsable de las modificaciones edilicias.

Tabar reconoció bajo juramento la percepción de 245 mil dólares en billetes físicos como retribución por las tareas de albañilería y arquitectura. El volumen de dinero circulante alertó a la fiscalía ante la ausencia total de transferencias bancarias o facturación oficial.

Durante la audiencia, el declarante detalló los elevados costos de las reformas efectuadas en la propiedad del barrio cerrado a lo largo de varios meses. El testigo adjuntó a la causa judicial los presupuestos impresos y registros de obra para respaldar las cifras brindadas.

El contratista entregó voluntariamente su dispositivo móvil en las dependencias del Ministerio Público Fiscal para acelerar la extracción de la evidencia. Los peritos informáticos incorporarán el registro de llamadas y mensajes al expediente judicial en curso. (Agencia OPI Santa Cruz)