Salud investiga brote de hantavirus en crucero de Ushuaia

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(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de la Nación envió brigadas especializadas a Ushuaia, Tierra del Fuego, con el objetivo de investigar un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. La embarcación inició su navegación el 1° de abril desde la capital fueguina con destino final en Cabo Verde. Hasta la fecha, la información oficial confirma ocho contagios y tres fallecimientos entre los 147 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades que integran el pasaje.

Los técnicos del Instituto Malbrán analizan ejemplares de roedores en diversos puntos de la ciudad para evaluar la circulación del virus y su posible vínculo con el buque. Los estudios de laboratorio identifican la variante Andes, una cepa con presencia histórica en la Patagonia argentina y el sur de Chile que permite el contagio interhumano. El equipo nacional aporta capacidad técnica y recursos para realizar el análisis epidemiológico en conjunto con organismos internacionales.

Los investigadores reconstruyen el itinerario de una pareja de turistas europeos fallecidos durante la travesía. Estas personas recorrieron Neuquén, Mendoza y Misiones, además de varios puntos en Chile, durante los meses previos a su arribo a Tierra del Fuego. La trayectoria de los turistas amplía las hipótesis de los peritos, quienes evalúan si el contagio ocurrió en el norte del país o durante su estancia en el puerto de Ushuaia.

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De acuerdo a los datos analizados, la cartera sanitaria mantiene un monitoreo permanente de los 147 ocupantes del MV Hondius. Los funcionarios coordinan tareas de seguimiento con los sistemas de salud de los países involucrados para contener la propagación del brote. El operativo técnico busca determinar con exactitud técnica si el reservorio viral reside en la fauna local o si los pasajeros contrajeron la enfermedad antes de ingresar a la provincia.

La intervención federal responde a la gravedad de los tres fallecimientos registrados en alta mar. El personal del Instituto Malbrán recolecta muestras ambientales mientras los peritos epidemiológicos cruzan datos de los movimientos de la tripulación. El avance de estos estudios técnicos definirá los protocolos sanitarios para las próximas operaciones de cruceros en el puerto de Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)