Adorni prometió mostrar su patrimonio y avaló a Milei

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El Jefe de Gabinete justificó su silencio frente a las investigaciones penales vigentes y adelantó acciones legales contra sus detractores. El funcionario prometió exhibir su declaración jurada tras el pedido público de dirigentes de su propia fuerza política.

Durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, Manuel Adorni abordó su situación judicial y anticipó la presentación formal de sus bienes patrimoniales. El funcionario nacional ratificó el respaldo del presidente Javier Milei al asegurar que el primer mandatario conoce la verdad de los expedientes.

Al explicar su hermetismo, el titular de ministros argumentó que busca evitar interferencias en los tribunales y advirtió que no puede ni quiere influir en la Justicia hablando. Adorni contrastó el accionar del actual gobierno con administraciones previas, afirmó que otros miembros del Gobierno enfrentaron causas sin brindar explicaciones y sostuvo que la gestión libertaria rompió una lógica histórica de obstrucción judicial.

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La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, exigió previamente la publicación de los bienes del vocero. Adorni validó el reclamo de la legisladora, la calificó como una “fenómena” y confirmó el trabajo conjunto de ambos en la mesa política. El funcionario garantizó la entrega de su declaración jurada, aunque omitió fijar una fecha exacta para cumplir el anuncio.

En el plano judicial, el jefe de ministros apuntará su ofensiva legal contra los difusores de su información personal. El referente gubernamental prometió actuar en los tribunales contra quienes lo injuriaron y rechazó la exposición de su vida íntima bajo la premisa de que no todo asume un carácter público.

Tras repasar el impacto de la causa en su entorno familiar, el vocero reflexionó sobre las lecciones acumuladas en estos últimos 60 días. Adorni afirmó que tomó consciencia del valor del tiempo compartido con sus hijos y anunció la publicación de sus vivencias en formato literario antes de finalizar su mandato, recordando que todos los funcionarios tienen un 10 de diciembre para llegar y para irse. (Agencia OPI Santa Cruz)