El peronismo federal posterga nombres y prioriza el proyecto

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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz bloqueó hoy cualquier especulación sobre candidaturas anticipadas dentro de la nueva corriente del peronismo “federal”. El sector, que la legisladora de Unión por la Patria conduce junto a Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel, posterga la definición de nombres para la presidencia y la gobernación bonaerense para priorizar la discusión técnica de un proyecto de país.

Durante el 1 de mayo en Parque Norte, este grupo inició un proceso de reordenamiento que busca diferenciarse de los liderazgos preexistentes. Tolosa Paz aclaró en declaraciones radiales que la ausencia de figuras para 2027 responde a la necesidad de construir propuestas concretas en cada provincia antes de ungir dirigentes.

La ex ministra de Desarrollo Social ratificó su respaldo a las PASO ante el intento del Gobierno nacional de derogarlas mediante una ley en el Congreso. La legisladora argumentó que las primarias garantizan una síntesis política de cara a la sociedad y evitan limitaciones electorales que afectaron al movimiento en años anteriores.

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El movimiento justicialista perdió competitividad en experiencias pasadas por la falta de disputa interna. Bajo esta premisa, la diputada sostuvo que las internas fortalecen al espacio siempre que existan ideas claras y las candidaturas no surjan de imposiciones naturales ni “preexistentes”.

Axel Kicillof, Sergio Uñac y Ricardo Quintela aparecen en el horizonte de otros sectores, pero el bloque de Tolosa Paz mantiene su estrategia de no adelantar tiempos. Esta definición separa a la corriente lanzada en Parque Norte de los grupos que ya exhiben liderazgos consolidados para la próxima contienda electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)