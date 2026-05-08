Ministerio de Energía rechaza el pedido de la petrolera Roch

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(OPI TdF) – El Ministerio de Energía de Tierra del Fuego rechazó el recurso de reconsideración que presentó la empresa Roch S.A. y ratificó la suspensión del trámite de reversión parcial de tres áreas hidrocarburíferas. La medida obliga a la operadora a mantener la responsabilidad total e ineludible sobre los yacimientos CA-12 “Río Cullen”, CA-13 “Las Violetas” y CA-14 “Angostura”.

Las autoridades provinciales cristalizaron la decisión gubernamental a través de la Resolución M. Energía N° 53/26, que el titular de la cartera firmó el 20 de abril de 2026. El documento oficial reitera que la unión transitoria de empresas mantiene la responsabilidad plena sobre la totalidad de las superficies concesionadas, hasta que el Estado provincial acepte expresamente la reversión.

Roch S.A. impulsó este recurso legal en representación de la UTE que integra junto a Petrolera El Trébol S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A., Crown Point Energía S.A., St. Patrick Oil & Gas S.A. y Secra S.A.. Las corporaciones activaron esta vía administrativa luego de que el Gobierno denegara el pedido de devolución inicial mediante la Resolución M. Energía N° 43/26.

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La cartera energética argumentó en la nueva resolución que la reversión de áreas no funciona como un acto automático ni unilateral. El procedimiento requiere la aprobación de la autoridad de aplicación, entidad que debe asegurar la indemnidad patrimonial y ambiental de la provincia.

El dictamen legal que integra el expediente desestimó también el principal argumento empresarial sobre la responsabilidad de los pozos preexistentes. Las autoridades determinaron que la concesionaria conserva obligaciones integrales sobre toda la infraestructura alojada en las áreas, sin importar la fecha de perforación o el origen operativo de esos pasivos.

El Ministerio de Energía ratificó además la obligación patronal de abonar el canon de explotación sobre el cien por ciento de las superficies concesionadas. Los funcionarios cuestionaron la intención de la compañía, que pretendía limitar el pago del tributo únicamente a las parcelas remanentes.

La normativa provincial deja abierta la vía administrativa. La empresa petrolera tiene ahora la posibilidad de impulsar el recurso jerárquico que presentó en subsidio ante el Poder Ejecutivo de la provincia.

Este conflicto institucional comenzó formalmente el 12 de marzo de 2026. Ese día, el Gobierno rechazó la solicitud de reversión parcial y congeló el trámite hasta que la corporación acredite el cumplimiento integral de sus obligaciones técnicas, ambientales y de inversión.

El Ejecutivo detalló en ese momento incumplimientos sustanciales asociados a los compromisos de inversión, una caída sostenida de la actividad y la ausencia de ejecución en los períodos recientes. Los informes oficiales alertaron también sobre los riesgos ambientales que generan los pozos que necesitan un abandono definitivo.

La Resolución M. Energía N° 43/26 obligó a la operadora a presentar un informe de pasivos ambientales y una auditoría de integridad mecánica. La autoridad provincial debe aprobar toda esta documentación técnica antes de reactivar cualquier proceso de reversión.

Los funcionarios fueguinos afirmaron que el pedido de la empresa no responde al agotamiento natural de los yacimientos. De acuerdo a los datos analizados, el Estado calificó el accionar corporativo como una “estrategia de desinversión selectiva sostenida durante los últimos cinco años“.

Las autoridades de control advirtieron que una devolución parcial sin garantías suficientes trasladaría a las arcas públicas los costos futuros de remediación ambiental y el abandono de la infraestructura petrolera.

La corporación argumentó, en contrapartida, que la reversión parcial representa un derecho propio de la concesionaria. Los directivos aseguraron que mantienen sus obligaciones contractuales regularizadas y notificaron que empezarían a liquidar el canon exclusivamente sobre la superficie que retendrían bajo explotación.

La UTE presentó el pedido original de reversión a fines de 2025. La solicitud inicial incluía la devolución de más de la mitad de las superficies operativas en dos de las tres áreas patagónicas en disputa.

En el bloque CA-12 “Río Cullen”, la empresa ofreció restituir 210,3 km² sobre un total de 353,8 km². El achique en el área CA-13 “Las Violetas” abarcó 536,28 km² de un bloque original de 1.210,57 km². Finalmente, la UTE pidió devolver 228,9 km² de los 417,6 km² que explota actualmente en el yacimiento CA-14 “Angostura”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)