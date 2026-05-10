El Gobierno acusó a los obispos de jugar para el PJ

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Javier Milei decidió congelar formalmente el vínculo con la Iglesia Católica tras la difusión de una imagen institucional entre la cúpula del clero y el peronismo. La fotografía del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, con intendentes del Partido Justicialista y jefes de la CGT clausuró las posibilidades de un encuentro en la Casa Rosada. En el entorno presidencial aseguran que los obispos decidieron jugar políticamente de forma abierta.

El encuentro que detonó el conflicto ocurrió el pasado miércoles en la sede de la CEA, ubicada en el barrio de Retiro. Participaron de la reunión los intendentes Fernando Espinoza de La Matanza y Jorge Ferraresi de Avellaneda, junto a referentes de la central obrera de la calle Azopardo. Desde Balcarce 50 calificaron el movimiento como una apuesta al “pobrismo” por parte de las autoridades eclesiásticas.

La desconfianza del jefe de Estado hacia los representantes de la Iglesia escaló tras los últimos cuestionamientos públicos sobre la situación social. El entorno del economista subrayó que Javier Milei nunca recibió a los nuevos miembros de la jerarquía católica ni planea hacerlo. La administración libertaria sostiene que la cúpula eclesiástica siempre mantuvo una alianza histórica con el peronismo bonaerense.

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Durante el cónclave en Retiro, los dirigentes analizaron el fuerte deterioro de la realidad social en la Provincia de Buenos Aires. Un dirigente participante calificó el panorama actual como sombrío y destacó el rol de los jefes comunales para asistir a la población vulnerable. Fue la primera vez que Marcelo Colombo aceptó dar carácter público a un encuentro con estos sectores políticos.

Marcelo Colombo alertó este viernes que personas de clase media baja acuden actualmente a Cáritas para solicitar alimentos. El arzobispo de Mendoza señaló que muchos de los que hoy asisten como beneficiarios solían colaborar con la organización hace pocos meses. Pese a las críticas, el titular de la CEA negó que la Iglesia represente una oposición política al Gobierno nacional.

El vínculo entre el Presidente y la cúpula clerical es nulo desde el inicio de la gestión. Marcelo Colombo confirmó que no mantiene relación directa con el mandatario desde que asumió la presidencia de la CEA, aunque manifestó su voluntad de conversar. La última interacción institucional registrada data de marzo de 2024, cuando el obispo se desempeñaba como vicepresidente de la institución.

La tensión entre las partes se profundiza mientras crecen las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina en el mes de noviembre. La organización de un evento de tal magnitud requiere una coordinación logística y política que hoy parece inexistente. La brecha entre el Poder Ejecutivo y el Episcopado se mantiene sin posibilidad de acercamiento en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)