Melella recibe a tres embajadores extranjeros

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(OPI TdF) – El mandatario provincial mantuvo audiencias con diplomáticos de Chile, República Dominicana y Costa Rica. La gestión busca abrir instancias de trabajo conjunto desde la provincia.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recibió este jueves a tres funcionarios diplomáticos. El mandatario oficializó los encuentros con los representantes de Chile, República Dominicana y Costa Rica durante una serie de audiencias. El Ejecutivo argumenta que estas reuniones fortalecen los lazos institucionales de la provincia.

La agenda oficial detalló la presencia del Embajador de Chile en la República Argentina, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera. Las autoridades también recibieron al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana en la República Argentina, Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez. Finalmente, participó del cónclave el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en la República Argentina, Alex Rojas Guido.

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El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur impulsa estos diálogos para ampliar las oportunidades de cooperación mutua. El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, fundamentó la medida oficial.

El funcionario defendió las reuniones y marcó el rumbo de la gestión. “Estos encuentros forman parte de una política sostenida de internacionalización de la provincia, que busca consolidar vínculos de cooperación y abrir nuevas posibilidades de trabajo conjunto“, declaró Andrés Dachary.

De acuerdo a los datos analizados, el objetivo gubernamental apunta a proyectar nuevas instancias de cooperación bilateral. (Agencia OPI Tierra del Fuego)