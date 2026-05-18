GeoPark define una inversión de U$S 100 millones para el año 2026

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GeoPark y la estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) solicitaron formalmente su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las operadoras condicionan un desembolso superior a los U$S 1.000 millones a la obtención de los beneficios fiscales y aduaneros que otorga la legislación nacional.

El plan de negocios proyecta un incremento numérico en la extracción dentro de la formación patagónica de Vaca Muerta. El consorcio planea llevar el bombeo desde los actuales 1.500 hasta los 20.000 barriles diarios en un plazo de tres años exactos.

La letra chica del expediente agrupa los bloques Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO) bajo la figura de un Vehículo de Proyecto Único (VPU). Este mecanismo legal permite consolidar contablemente ambos yacimientos para alcanzar el piso de capital exigido por el Palacio de Hacienda.

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La ingeniería operativa requiere el desarrollo de pozos horizontales bajo una modalidad de perforación continua. Las compañías instalarán una Central Processing Facility (CPF), una planta de tratamiento superficial de crudo, en el yacimiento PSO para procesar el volumen combinado y compartir los ductos de evacuación.

Ignacio Mazariegos, director de la Unidad de Negocios Argentina, sinceró la dependencia del proyecto al esquema de flexibilización tributaria. “Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala“, argumentó el directivo al justificar la solicitud formal.

La hoja de ruta documenta movimientos previos al anuncio oficial. Durante el mes de marzo, la firma inició la perforación de sus primeros pozos en el bloque LJE, aunque el salto de escala productiva demanda ahora la aprobación del paraguas fiscal.

El cronograma financiero fija una inyección de capital de entre U$S 80 y 100 millones proyectada para el año 2026, enfocada exclusivamente en el desarrollo del bloque LJE.

La meta de corto plazo estipula multiplicar la extracción en esa zona antes de que finalice el calendario anual. La producción pasará de los 1.500 barriles equivalentes diarios (boepd) actuales hasta un volumen de 5.000 o 6.000 boepd. (Agencia OPI Santa Cruz)