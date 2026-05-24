Renovarán las defensas del muelle comercial de Ushuaia 

(OPI TdF) – La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para ejecutar la renovación integral de los sistemas de amortiguación de la terminal portuaria de Ushuaia, y mejorar de esta manera la infraestructura operativa.
El proceso licitatorio prevé la provisión e instalación de 75 nuevas defensas para reemplazar equipamientos que presentan desgaste y superaron su vida útil.
Según los informes técnicos “los dispositivos utilizados hasta el momento registran daños severos y diferencias de tamaño que afectan su rendimiento operativo”.
El proyecto contempla además trabajos de restauración sobre sectores de hormigón armado deteriorados en la platea del muelle, especialmente en las posiciones de atraque 3 y 5.
Las tareas incluirán “movimientos de suelo, acondicionamiento del obrador y distintas intervenciones vinculadas al reacondicionamiento general del área portuaria”.
Las tareas previstas buscan “reforzar la seguridad de las maniobras de amarre y reducir el desgaste que viene afectando a distintos sectores de la dársena”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)