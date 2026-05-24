Renovarán las defensas del muelle comercial de Ushuaia 

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(OPI TdF) – La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para ejecutar la renovación integral de los sistemas de amortiguación de la terminal portuaria de Ushuaia, y mejorar de esta manera la infraestructura operativa.

El proceso licitatorio prevé la provisión e instalación de 75 nuevas defensas para reemplazar equipamientos que presentan desgaste y superaron su vida útil.

Según los informes técnicos “los dispositivos utilizados hasta el momento registran daños severos y diferencias de tamaño que afectan su rendimiento operativo”.

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El proyecto contempla además trabajos de restauración sobre sectores de hormigón armado deteriorados en la platea del muelle, especialmente en las posiciones de atraque 3 y 5.

Las tareas incluirán “movimientos de suelo, acondicionamiento del obrador y distintas intervenciones vinculadas al reacondicionamiento general del área portuaria”.

Las tareas previstas buscan “reforzar la seguridad de las maniobras de amarre y reducir el desgaste que viene afectando a distintos sectores de la dársena”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)