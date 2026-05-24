Rusia bombardeó Kiev con 690 misiles y drones este domingo

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El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este domingo un bombardeo masivo con 690 aparatos de ataque aéreo contra Kiev, Ucrania, en cumplimiento de su promesa de venganza tras una ofensiva ucraniana contra un liceo ubicado en una región ocupada por Moscú.

La fuerza aérea ucraniana detectó la incursión de 90 misiles y 600 drones de distintos tipos durante la madrugada. Las agencias de defensa locales reportaron de forma inédita el uso de un misil balístico de alcance intermedio dentro del operativo, catalogado como uno de los ataques más severos contra la urbe en los cuatro años de invasión.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó el uso de un misil hipersónico Oreshnik con capacidad nuclear durante la agresión. El mandatario detalló el balance de la destrucción mediante su canal oficial de Telegram:

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Tres misiles rusos impactaron de forma directa contra una instalación de abastecimiento de agua potable.

Un mercado local terminó completamente incendiado por el fuego de las explosiones.

Decenas de edificios de carácter residencial y varias escuelas sufrieron daños estructurales graves.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó el fallecimiento de dos personas dentro del radio de la capital, donde las unidades sanitarias asistieron a 56 heridos de diversa consideración. El dirigente de la región periférica de Kiev reportó de manera simultánea otras dos muertes y un saldo de nueve heridos en los alrededores.

La ofensiva nocturna se extendió por varias horas consecutivas, interrumpiendo el suministro de servicios esenciales en los distritos afectados. Los reportes de las autoridades de control civil elevaron la cifra global de heridos a más de 80 personas en todo el territorio metropolitano administrado por el gobierno de Ucrania, conforme a la documentación disponible. (Agencia OPI Santa Cruz)