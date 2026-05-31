Colombia elige presidente entre tres opciones de fuerte polarización

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Las proyecciones estadísticas prometen una victoria de la izquierda en primera vuelta, pero la matemática electoral contradice la posibilidad de un triunfo definitivo este 31 de mayo de 2026. El senador Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico-Alianza por la Vida, lidera los sondeos con una intención de voto estancada entre el 37,1% y el 44,6%, cifras que imponen el balotaje frente a la derecha en Colombia.

El abogado penalista y empresario Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, retiene el segundo lugar en las preferencias con un respaldo que oscila entre el 27,5% y el 36,3%. La senadora Paloma Valencia, dirigente del partido Centro Democrático, ocupa el tercer puesto con una adhesión de entre el 12,6% y el 13,9%, según los registros publicados por el medio 20minutos.

La tendencia actual confirma que ningún candidato obtendrá el 50 por ciento + 1 de los sufragios necesarios para evitar la segunda ronda. La contienda marginó a figuras tradicionales como Sergio Fajardo, postulante de Dignidad y Compromiso, Claudia López, de Con Claudia, y Roy Barreras, de La Fuerza Frente con Vida.

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Iván Cepeda, de 63 años, estructuró su plataforma sobre el legado de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la continuidad de las reformas del actual Gobierno. El postulante oficialista coordinó los litigios clave contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Las plataformas opositoras proponen un quiebre radical con el modelo vigente a través de esquemas de seguridad de alta intensidad:

Paloma Valencia , de 48 años , movilizó más de 3.000.000 de votos en las consultas previas y promueve el desarrollo del Plan Colombia 2.0 en alianza estratégica con los Estados Unidos.

, de , movilizó más de de votos en las consultas previas y promueve el desarrollo del en alianza estratégica con los Estados Unidos. Abelardo de la Espriella, de 47 años, basa su campaña en la defensa legal previa de figuras de alto perfil como el empresario Álex Saab y propone la construcción de 10 megaprisiones inspiradas en el modelo de El Salvador.

La Registraduría Nacional del Estado Civil coordina el escrutinio de los votos en las mesas habilitadas en todo el territorio colombiano. (Agencia OPI Santa Cruz)