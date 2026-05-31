El empleo formal perdió 290000 puestos y el salario mínimo cayó 39.3%

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El Sistema Integrado Previsional Argentino constató que la economía arrastra una contracción interanual del 1% en la dotación de trabajadores registrados.

La brecha entre el discurso de reactivación y la letra chica oficial expone que el empleo asalariado formal total de febrero de 2026 apenas sumó 8000 puestos respecto al mes previo, una cifra que no revierte la pérdida de 290000 puestos de trabajo acumulada desde noviembre de 2023.

El impacto en las regalías y la minería de Santa Cruz

El informe “Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones”, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria para el IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas, revela un cambio de tendencia para el sector extractivo. Minería experimentó una variación mensual positiva del empleo en febrero de 2026, interrumpiendo una racha de 19 meses consecutivos de caída.

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A pesar de este alivio mensual que oxigena a las provincias patagónicas, la comparación interanual del sector minero sigue arrojando un saldo negativo. El procesamiento de los datos desestacionalizados del SIPA muestra que las empresas pequeñas redujeron su personal, mientras que las grandes corporaciones aumentaron las contrataciones y las medianas firmas mantuvieron sus planillas sin cambios.

Por su parte, la Construcción estancó su nivel de ocupación en el segundo mes del año. Este sector había registrado variaciones positivas en diciembre de 2025 y enero de 2026, luego de un ciclo de destrucción de puestos entre mayo y noviembre de 2025.

Ajuste real y licuación del Salario Mínimo por debajo de la crisis de 2001

El poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sufrió un ajuste real del 39.3% frente a los valores de noviembre de 2023. El estudio del IIEP detalla que la licuación inflacionaria comenzó con fuerza en diciembre de 2023 con una contracción del 15%, profundizada por un desplome del 17% en enero de 2024.

La actualización nominal de la pauta salarial no compensó el avance del índice de precios. Esta dinámica ubica el valor real del ingreso mínimo de abril de 2026 por debajo de los niveles de 2001, previo al colapso del régimen de convertibilidad. La erosión real alcanza el 66% respecto al máximo histórico registrado en septiembre de 2011.

La base del SIPA contabilizó 10 millones de personas contratadas en el sistema de seguridad social. Dentro de este universo, el empleo asalariado formal del sector privado consolidó una pérdida neta de 206000 puestos de trabajo respecto al inicio de la medición en noviembre de 2023, con las ramas de Industria y Comercio liderando la contracción de las plantillas laborales. (Agencia OPI Santa Cruz)